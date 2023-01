35.000 Orang Tanda Tangani Petisi Meminta Netflix Lanjutkan Serial 1899

TRIBUNNEWS.COM - Netflix memutuskan untuk tidak melanjutkan serial sci-fi 1899 ke season dua dan seterusnya setelah season satu berakhir.

Namun, penggemar tidak tinggal diam.

Seorang penggemar membuat petisi untuk meminta Neflix melanjutkan program 1899 sampai season ketiga seperti yang awalnya direncanakan.

Petisi di Change.org berbunyi:

"1899 was clearly created with multiple seasons in mind.

After the first season, there are a lot of unanswered questions and a big cliffhanger at the end of the last episode.

We want a renewal of the show and a proper end to the story."

(1899 jelas dibuat dengan mempertimbangkan beberapa musim.

Setelah season pertama, ada banyak pertanyaan yang belum terjawab dan ada cliffhanger besar di akhir episode terakhir.

Kami ingin pembaruan serial dan akhir cerita yang tepat.)

Hingga Rabu (4/1/2023) sore, petisi itu sudah ditandatangi lebih dari 35.000 orang.

petisi 1899 (Screenshot)

Kabar 1899 yang dicancel Netflix disampaikan langsung oleh sang sutradara, Baran bo Odar.

Baran bo Odar menulis di Instagram:

"Dengan berat hati kami harus memberi tahu Anda bahwa 1899 tidak akan diperbarui."