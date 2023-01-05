Lirik Lagu
Lirik dan Terjemahan Lagu VolKno - Treasure: Teojyeo, Volcano
Simak lirik lagu VolKno, dinyanyikan oleh sub unit Treasure. Terdiri dari Choi Hyun Suk, Yoshi, dan Haruto.
Penulis: Dian Hastuti
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Instagram @yg_treasure_official
Poster sub unit Treasure untuk lagu VolKno - Lirik lagu VolKno, dinyanyikan oleh sub unit Treasure.
TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu VolKno yang dinyanyikan oleh boygroup Treasure.
Unit tersebut terdiri dari Choi Hyun Suk, Yoshi, dan Haruto.
Lagu ini masuk dalam album The Second Step: Chapter Two.
VolKno pun sempat trending di YouTube Musik Indonesia.
Hingga Kamis (5/1/2023), lagu VolKno telah ditonton lebi dari 19 juta kali.
Diketahui Treasure juga akan menggelar konser di Indonesi pada Maret 2023.
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Lirik Lagu VolKno - TREASURE (Romanized)
Say woah
Say woah
7Chill, go!
Chumeul chuji biteu wieseo machi 2Pac
All eyes on me, set it to my tempo uril ttarawa
Sseudisseun geotdeul beorigo ollata new vibe
Daldalhage haejulge, I'm Willy Wonka
Sumber: TribunSolo.com
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