Lirik dan Terjemahan Lagu VolKno - Treasure: Teojyeo, Volcano

Poster sub unit Treasure untuk lagu VolKno - Lirik lagu VolKno, dinyanyikan oleh sub unit Treasure.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu VolKno yang dinyanyikan oleh boygroup Treasure.

Unit tersebut terdiri dari Choi Hyun Suk, Yoshi, dan Haruto.

Lagu ini masuk dalam album The Second Step: Chapter Two.

VolKno pun sempat trending di YouTube Musik Indonesia.

Hingga Kamis (5/1/2023), lagu VolKno telah ditonton lebi dari 19 juta kali.

Diketahui Treasure juga akan menggelar konser di Indonesi pada Maret 2023.

Lirik Lagu VolKno - TREASURE (Romanized)

Say woah

Say woah

7Chill, go!

Chumeul chuji biteu wieseo machi 2Pac

All eyes on me, set it to my tempo uril ttarawa

Sseudisseun geotdeul beorigo ollata new vibe

Daldalhage haejulge, I'm Willy Wonka