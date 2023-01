Daftar Pemenang Golden Disc Awards 2023, IVE Raih Daesang Digital Song of the Year

IVE Raih Daesang Digital Song of the Year di Golden Disc Awards 2023 - Berikut daftar pemenang Golden Disk Awards 2023. Daesang Digital Song of the Year diraih oleh IVE.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar pemenang Golden Disk Awards 2023.

Acara penghargaan musik, Golden Disk Awards 2023 telah berlangsung di Bangkok, Thailand pada 7 Januari 2023.

Golden Disk Awards 2023 tepatnya dilaksankan di Stadion Nasional Rajamangala di Bangkok, Thailand.

Terdapat beberapa penghargaan yang diberikan di Golden Disk Awards 2023.

Mulai dari Album of the Year, Digital Song of the Year, Best Digital Song, Best Album, hingga Thai K-Pop Artist.

Adapun pemenang Daesang (Hadiah Utama) Album of the Year berhasil diraih oleh BTS.

Diketahui BTS telah memenangkan kategori ini selama enam tahun berturut-turut, dikutip dari Soompi.

Sementara pemenang Daesang Digital Song of the Year diraih oleh girl grup IVE.

Selengkapnya, berikut daftar pemenang Golden Disc Awards 2023:

- Digital Song of the Year (Daesang): IVE

- Album of the Year (Daesang): BTS

- Best Digital Song (Bonsang): BIGBANG, (G)I-DLE, IVE, Jay Park, MeloMance’s Kim Min Seok, Lim Young Woong, NewJeans, PSY

- Best Album (Bonsang): BLACKPINK, BTS, ENHYPEN, NCT, NCT 127, NCT DREAM, SEVENTEEN, Stray Kids

- Artist of the Year: PSY