Venna Melinda Kangen Varrel Brasmasta, Minta Si Sulung Luangkan Waktu Untuknya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kabar tak sedap datang dari selebriti Venna Melinda.

Ia diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suaminya Ferry Irawan.

Mantan anggota DPR ini pun melaporkan suami yang baru menikahnya pada Maret 2021 itu ke pihak kepolisian.

Sebelum kasus KDRT ini terjadi, Venna Melinda mengaku rindu dengan anak sulungnya Varrel Bramasta.

Diketahui, Varrel sejak sepekan lalu sedang berlibur ke Jepang bersama sang ayah Ivan Fadilla.

Hal itu diketahui dari komentar Venna dalam unggahan di instagram Varrel.

Diawali dengan unggahan foto Varrel disertai caption yang bertuliskan If you're reading this. I love you pada Kamis 5 Januari 2023, lalu.

Kemudian dikomentari Venna sebanyak 4 kali.

"Mohon luangkan waktu buat mama," tulis Venna.



Venna pun kembali menulis komentar.

"Miss you kakak."

Varrel pun membalas Miss you ma, next trip bareng ya.

Venna Melinda pun langsung mengirimi pesan lagi yang menyiratkan keinginannya untuk bertemu dengan sang putra.

"Mama sayang kakak," tulis Venna Melinda lagi.