Wajah Anak Arie Kriting dan Indah Permatasari Kena Nyinyir Warganet, Ernest Prakasa: Ganteng Banget

TRIBUNNEWS.COM - Pasangan artis Indah Permatasari dan Arie Kriting memilih untuk merahasiakan wajah anaknya dari sorotan media.

Namun tindakan Indah Permatasari dan Arie Kriting justru mendapatkan komentar negatif atau nyinyiran dari warganet.

Warganet menyebut wajah sang anak tidak sesuai dengan harapan, sehingga Arie Kriting dan istri memilih untuk menyebunyikannya.

Mengetahui tudingan itu, Arie Kriting mulai membuka suara melalui cuitannya di Twitter @Arie_Kriting, Jumat (6/1/2023).

Arie Kriting membandingkan situasianya dengan situasi orang lain.

"Anak bayi di-posisikan dalam situasi yang membahayakan keselamatannya. Netizen: "Masya Allah, Tabarakallah.","

"Anak bayi wajawahnya gak diekspose. Netizen: 'Kayaknya nggak sesuai ekspetasi mereka makanya malu diperlihatkan dipublic. Makanya diperlihatkan dong biar nggak menimbulkan fitnah'," tulis Arie Kriting.

Menanggapi reaksi Arie Kriting, Komika Ernest Prakasa juga memberikan komentar.

Sang komika justru menyinggung terkait tindakan warganet yang malah mendukung orang tua melakukan hal membahayakan bagi bayi.

Tapi di lain, tindakan Arie dan Indah malah dihujat meski bertujuan untuk menjaga privasi sang buah hati.

"Maksud aku tuh, yang ngelakuin hal bahaya ke bayi, malah di-support. Giliran kita yang coba jagain privacy bayi, malah pada julid. Why oh why," tulisnya lagi.

Dari unggahan itu banyak yang mendukung tindakan Arie Kriting yang masih merahasiakan wajah sang anak.

"Ked*ng*an otak netizen yang sudah terlampau ekstrem. Apa coba korelasi menampilkan wajah anak dengan menimbulkan fitnah coba," komentar akun @mustaanghuf.

"Wkwkkwwkwk suka kebalik-balik emang orang. Mungkin mikirnya sambil salto," tulis akun @lintaaangPR