Reaksi Verrell Bramasta dan Athalla Naufal saat Tahu Venna Melinda Alami KDRT hingga Masuk RS

TRIBUNNEWS.COM - Reaksi anak Venna Melinda, Verrell Bramasta dan Athalla Naufal saat mengetahui sang mama menjadi korban dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Venna Melinda hingga kini masih dirawat di rumah sakit, pasca alami dugaan KDRT dari suaminya, Ferry Irawan.

Dua anak laki-laki Venna Melinda dari pernikahannya dengan Ivan Fadilla Soedjoko turut bereaksi.

Dukungan Verrell Bramasta dan Athalla Naufal disampaikan melalui Instagram pribadi masing-masing.

Athalla Naufal selalu berada di samping sang mama saat Venna Melinda dirawat di rumah sakit.

Melalui postingan di Instagram, @athallanaufal7, ia membagikan foto bersama Venna.

Venna Melinda tampak berbaring di tempat tidur dengan keadaan lemah.

Athalla Naufal berdiri di samping Venna Melinda sambil menggenggam tangan mamanya.

"Always here for you, Mah," tulis Athalla.

(Selalu di sini untukmu, Mah).

Kemudian pada unggahan Story Instagram terbaru, ia membagikan kembali video reels yang pernah diunggah akun @vennamelindareal.

Tampak video itu memperlihatkan kolase video semasa kecilnya dengan sang kakak.

Dalam postingannya, Athalla kembali menuliskan dukungan untuk permasalahan rumah tangga yang dihadapi Venna.

"Kita bakal selalu ada buat mama," tulisnya.

