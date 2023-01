Golden Globes 2023: Eddie Murphy Buat Lelucon soal Tamparan Will Smith

Eddy Murphy di Golden Globes 2023 (kiri), Will Smith tampar host Piala Oscar Chris Rock. Insiden tamparan Will Smith kembali disinggung panggung internasional, kali ini Eddy Murphy buat lelucon di Golden Globes 2023.

via Page Six

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Eddie Murphy membuat lelucon soal tamparan Will Smith di Golden Globes 2023.

Eddie Murphy meraih penghargaan pencapaian seumur hidup di ajang penghargaan TV dan film yang digelar Selasa (10/1/2023).

"Saya ingin memberi tahu Anda bahwa ada cetak biru definitif yang dapat Anda ikuti untuk mencapai kesuksesan, kemakmuran, umur panjang. Lakukan saja tiga hal ini,” kata Murphy kepada hadirin seperti dilansir The Independent.

“Satu, bayar pajakmu. Dua, urus urusanmu sendiri. Tiga, jangan sebut-sebut nama istri Will Smith!”

Pada acara Piala Oscar 2022 lalu, Will Smith menampar Chris Rock karena host itu membuat lelucon tentang istrinya, Jada Pinkett Smith.

Sejak kejadian itu, Will Smith meminta maaf atas perbuatannya dan mengundurkan diri sebagai anggota Academy.

Baca juga: Foto pilihan yang mewarnai 2022: Dari tamparan Will Smith, kematian Ratu Elizabeth II, hingga perayaan Messi di Piala Dunia

Dalam sebuah talkshow bersama Trevor Noah di The Daily Show, Will Smith mengaku "mengalami sesuatu" malam itu.

Ia mengakui tindakannya saat itu adalah puncak dari emosi yang sempat dipendamnya.

Daftar Pemenang Golden Globes 2023

Kategori: Movies

1. Best Picture – Drama (Film terbaik untuk genre drama)

Avatar: The Way of Water

Elvis

The Fabelmans PEMENANG