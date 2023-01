Lirik dan Terjemahan Lagu Would You Mind - HYBS: Would You Mind It, If I’m Gonna Call You My Home

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Would You Mind yang dinyanyikan oleh HYBS.

Lagu Would You Mind telah dirilis HYBS pada 3 September 2022 di kanal YouTube-nya.

Berikut Lirik Lagu Would You Mind yang Dinyanyikan oleh HYBS:

Say hello

Don’t know why but I always get too shy

Every time

You are around

Tonight

I could pack all my love

send it like the wind blows

You know

If I could fly

I’de fly to your window

Would you mind it

If I’m gonna call you my home

Wouldn’t mind it

If I get to call you my home

Would you mind it

If I’m gonna call you my home

Wouldn’t mind it

If I get to call you my home

Tonight

I could pack all my love

send it like the wind blows

You know

If I could fly

I’de fly to your window

Would you mind it

If I’m gonna call you my home

Wouldn’t mind it

If I get to call you my home

Would you mind it

If I’m gonna call you my home

Wouldn’t mind it

If I get to call you my home

Would you mind it

If I’m gonna call you my home

Wouldn’t mind it

If I get to call you my home

Would you mind it

If I’m gonna call you my home

Wouldn’t mind it

If I get to call you my home

Terjemahan Lagu Would You Mind yang Dinyanyikan oleh HYBS:

Katakan halo

Tidak tahu kenapa tapi aku selalu merasa terlalu malu

Setiap saat

Kamu ada di sekitar

Malam ini

Aku bisa mengemas semua cintaku

Mengirimkannya seperti angin bertiup

Kamu tahu

Jika aku bisa terbang

Aku akan terbang ke jendelamu

Apakah kamu keberatan

Jika aku akan memanggilmu rumahku

Tidak akan keberatan

Jika aku bisa memanggilmu rumahku

Apakah kamu keberatan

Jika aku akan memanggilmu rumahku

Tidak akan keberatan

Jika aku bisa memanggilmu rumahku

Malam ini

Aku bisa mengemas semua cintaku

Mengirimkannya seperti angin bertiup

Kamu tahu

Jika aku bisa terbang

Aku akan terbang ke jendelamu

Apakah kamu keberatan

Jika aku akan memanggilmu rumahku

Tidak akan keberatan

Jika aku bisa memanggilmu rumahku

Apakah kamu keberatan

Jika aku akan memanggilmu rumahku

Tidak akan keberatan

Jika aku bisa memanggilmu rumahku

Apakah kamu keberatan

Jika aku akan memanggilmu rumahku

Tidak akan keberatan

Jika aku bisa memanggilmu rumahku

Apakah kamu keberatan

Jika aku akan memanggilmu rumahku

Tidak akan keberatan

Jika aku bisa memanggilmu rumahku

