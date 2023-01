Westlife Gelar Konser di ICE BSD Tangerang 9 Februari 2023, Judika Jadi Pembuka

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Grup musik Westlife dijadwalkan menggelar konser bertajuk The Wild Dream 2023 All The Hits.

Dalam konser Westlife, penyanyi Judika menjadi musisi pembuka dalam konser yang akan digelar di ICE BSD City, Tangerang pada 9 Februari 2023.

Effendy Gunawan Direktur Utama CEO Warna Warni mengungkapkan alasan kembali mengundang grup musik asal Irlandia itu.

“Ini akan menjadi konser dunia pertama mereka pada 2023,” kata CEO PT Warna Warni Media, Effendy Gunawan dalam jumpa pers di Pullman Hotel Jakarta Central Park, Jakarta Barat, Kamis (12/1/2023).

Baca juga: Lirik Lagu I Lay My Love On You – Westlife: As I Lay My Love On You

"Alasan kami membawa Westlife sebenarnya karena ini salah satu grup band cukup lama, sekitar tahun 80an. Kita lihat mereka sudah punya fanbase diseluruh dunia sangat banyak sekali,” lanjut Effendy Gunawan.

Kemudian, Judika merasa kesempatan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi dirinya untuk bisa tampil sebagai musisi pembuka dalam konser Westlife.

"Puji tuhan tadi dari bali langsung ke sini karena excited banget bisa jadi bagian dari acata ini," tutur Judika.

Diketahui, harga tiket konser Westlife "The Wild Dreams Tour 2023" dijual dalam beberapa kelas yakni Bronze Rp 1,1 juta, Silver Rp 1,5 juta, Gold Rp 2 juta, Platinum Rp 2,5 juta, Diamond Rp 3 juta, dan Super VVIP Rp 4,45 juta.

Harga tiket tersebut sudah termasuk biaya pajak dan admin.

Penjualan tiket sudah mulai dilakukan sejak 18 Desember 2022.

Presale tiket dengan kuota 2.500 kini sudah terjual habis. Tiket konser dapat dibeli di Tiket.com.