Jadwal Acara TV Sabtu 14 Januari 2023, Saksikan Film The Hunger Games: Mockingjay Part 2 di Trans TV

Elden Henson, Mahershala Ali, Wes Chatham, Evan Ross, Jennifer Lawrence, dan Liam Hemsworth dalam film The Hunger Games: Mockingjay Part 2 (2015) - Simak jadwal acara TV Sabtu (14/1/2023), ada film The Hunger Games: Mockingjay Part 2.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Sabtu (14/1/2023) di GTV, NET TV, RCTI, Trans 7, dan Trans TV.

Saksikan berbagai acara TV menarik untuk menemani akhir pekan Anda.

Ada film The 400 Bravers di GTV, yang mengisahkan tentang empat ratus sukarelawan pemberani berjuang bersama tentara.

Kemudian, di RCTI ada ajang kompetisi memasak MasterChef Indonesia Season 10.

Selain itu, di Trans TV tayang film Alvin and The Chipmunks: The Squeakquel hingga The Hunger Games: Mockingjay Part 2.

Berikut ini jadwal acara TV yang tayang besok, Sabtu (14/1/2023):

GTV

00:30 Buletin iNews Malam

01:00 I Love You, Tukang Sapu

03:30 Buletin iNews Pagi

04:30 iSinema

06:00 Barbie In Great Puppy Adventure

07:30 SpongeBob SquarePants Movie

10:00 Super Youth Generation