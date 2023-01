Shakira Sindir Sang Mantan Suaminya, Gerard Pique Lewat Lagu, Ini Liriknya

TRIBUNNEWS.COM - Shakira baru saja merilis lagu terbarunya yang berjudul BZRP.

Lagu barunya ini memiliki arti yang tak biasa, terkhusus untuk sang mantan suami, Gerard Pique.

Dikutip dari vulture.com, Shakira diketahui menyindir sang mantan suami melalui lagu terbarunya tersebut.

Shakira menyanyikan lagu BZRP bersama dengan DJ Argentina, Bizarrap.

Pada lirik lagu ia mengungkapkan amarah dan penyesalannya pada hubungan yang pernah ia jalani dengan sang mantan suami.

Ia menyesal mengapa tak dari dulu ia menyudahi hubungannya dengan mantan suaminya tersebut.

Shakira Isabel dan Gerard Pique diketahui telah berpisah sejak 4 Juni 2022, lalu.

Mereka telah menyepakati bahwa hubungan mereka harus berpisah.

Banyak dari fans mereka yang menyayangkan perpisahan mereka.

Mengutip dari thesun.co.uk, perpisahan mereka diduga karena Gerard Pique telah melakukan suatu hal yang menyalahi.

Pesepakbola asal Spanyol itu diketahui terlibat perselingkuhan.

Meskipun berpisah, keduanya tetap berusaha untuk memberikan kesejahteraan untuk anaknya.

Lirik Lagu BZRP Milik Shakira

Sorry I’ve already caught another plane