Single VIBE Kolaborasi Taeyang BIGBANG dan Jimin BTS Raih Peringkat Pertama iTunes di Seluruh Dunia

TRIBUNNEWS.COM - Single kolaborasi Taeyang BIGBANG dan Jimin BTS yang bertajuk 'VIBE' berhasil meraih peringkat pertama iTunes di seluruh dunia.

Mengutip dari Soompi, agensi The Black Label mengungkapkan single VIBE kolaborasi Taeyang BIGBANG dan Jimin BTS telah mencapai No. 1 di tangga lagu Top Songs iTunes di 60 wilayah berbeda dunia.

Peringkat utama single kolaborasi Taeyang BIGBANG dan Jimin BTS tersebut berdasarkan perhitungan pada 14 Januari 2023, pagi hari.

Tidak hanya duduki peringkat pertama di iTunes, single VIBE kolaborasi Taeyang BIGBANG dan Jimin BTS juga masuk ke tangga lagu yang kuat di Korea dan mendapat peringkat tinggi di semua tangga musik realtime domestik utama.

Single VIBE Kolaborasi Taeyang BIGBANG dan Jimin BTS

Taeyang BIGBANG dan Jimin BTS telah merilis single VIBE pada Jumat, 13 Januari 2023, kemarin.

Single VIBE dirilis oleh Taeyang BIGBANG melalui kanal YouTube agensi THEBLACKLABEL.

Mengutip dari Soompi, single VIBE ditulis oleh Taeyang dan Venice.

Sementara composer single VIBE adalah Teddy, Kush, Vince, Taeyang, Jimin, dan 24.

Musik Video VIBE menampilkan Jimin BTS.

Single VIBE menyatukan nada R&B yang hangat dan perkusi yang energik, dipadukan dengan suara halus khas Taeyang dan Jimin, dikutip dari allkpop.com.

VIBE juga menggambarkan perasaan berdebar-debar dari ketertarikan antara dua orang melalui ungkapan itu sendiri, "You know we got that vibe" .

Saat ini, single VIBE kolaborasi Taeyang BIGBANG dan Jimin BTS menjadi trending nomer 2 di YouTube.

Musik video VIBE kolaborasi Taeyang BIGBANG dan Jimin BTS telah ditonton 20 juta penonton hingga Jumat (14/1/2023), hari ini.