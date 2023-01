D.O. Day Party 2023, Do Kyung Soo EXO Rayakan Ulang Tahun ke-30 Bersama Penggemar

Member EXO, D.O. - Salah satu member EXO yaitu Do Kyung Soo atau yang sering disebut D.O. telah merayakan ulang tahunnya bersama para penggemar pada Senin, 16 Januari.

TRIBUNNEWS.COM - Salah satu member EXO yaitu Do Kyung Soo atau yang sering disebut D.O. telah merayakan ulang tahunnya bersama para penggemar pada Senin, 16 Januari 2023, kemarin.

Untuk merayakan ulang tahunnya, D.O. EXO menggelar acara yang bertajuk "D.O. Day Party 2023" di Yes24 Live Hall, Seoul, Korea Selatan, dikutip dari allkpop.com.

Pada acara tersebut, D.O. EXO membawakan beberapa judul lagu miliknya sendiri seperti, "That's Okay", "I'm Gonna Love You", dan "Rose".

Tidak hanya itu, D.O. EXO juga menyanyikan beberapa lagu EXO di antaranya, "The First Snow", "Peter Pan", "Don't Go", "My Lady", "Angel".

Suara merdu D.O. EXO membuat para penggemar senang dan terhibur.

Selama acara berlangsung, D.O. EXO menghabiskan waktu menyanyikan cuplikan singkat dari lagu-lagu yang disarankan oleh penggemar di tempat.

Sehingga, D.O. EXO meng-cover beberapa lagu-lagu dari berbagai penyanyi Korea hingga mancanegara.

Berikut Daftar Lagu yang di-cover D.O. EXO:

1. IU - "Through The Night"

2. Justin Bieber - "Off My Face"

3. Baekhyun - "UN Village"

4. Crush - "Beautiful"

5. Kyuhyun - "At Gwanghwamun"

Ulang Tahun D.O. EXO