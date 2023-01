Lirik dan Terjemahan Lagu Waiting - The Adams: Waiting, Waiting for You Tonight

Grup musik The Adams. - Lirik dan terjemahan lagu Waiting - The Adams. Petikan liriknya yakni 'Waiting, Waiting for You Tonight'.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah terjemahan lagu Waiting yang dinyanyikan oleh grup band The Adams.

Waiting merupakan lagu The Adams dari album pertamanya.

Sementara, album pertama The Adams tersebut telah dirilis pada 2005, lalu.

Dalam lagu Waiting - The Adams diawali dengan lirik 'Waiting, Waiting for You Tonight'

Lagu Waiting ini mengisahkan tentang penantian untuk bertemu seseorang.

Terjemahan Lagu Waiting - The Adams

Waiting...

Menunggu...

Waiting for you tonight

Menunggumu malam ini

I’m dreaming you are here with me tonight

Aku bermimpi kau di sini denganku malam ini

Someday...

Entah kapan...

I will be by your side

Aku akan ada di sisimu

Together we climb mountain across the sea

Bersama kita daki gunung melintasi lautan

Believe in me that you want it too

Percaya padaku bahwa kau menginginkannya juga

You never let somebody closed to you

Kau tak pernah biarkan seseorang dekat denganmu

Just promise me that you never let me down

Berjanjilah saja bahwa kau tak akan pernah kecewakanku

None of this gone forever

Tak satupun dari ini pergi selamanya

Believe in me that you want it too

Percaya padaku bahwa kau menginginkannya juga

You never let somebody closed to you

Kau tak pernah biarkan seseorang dekat denganmu

Just promise me that you never let me down

Berjanjilah saja bahwa kau tak akan pernah kecewakanku

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan VIBE - Taeyang feat Jimin BTS: You Know We Got That Vibe, Baby

Love me till the end of time

Cintai aku hingga akhir waktu

Waiting...

Menunggu...

I gotta closed to you

Aku harus dekat denganmu

Every time I see you, what you gonna do

Setiap aku melihatmu, apa yang akan kau lakukan

I’m waiting... you gonna closed to me

Aku menunggu... Kau akan mendekat padaku

No matter how the people want to say

Tak peduli bagaimana orang ingin katakan

Believe in me that you want it too

Percaya padaku bahwa kau menginginkannya juga

You never let somebody closed to you

Kau tak pernah biarkan seseorang dekat denganmu

Just promise me that you never let me down

Berjanjilah saja bahwa kau tak akan pernah kecewakanku

None of this gone forever

Tak satupun dari ini pergi selamanya

Believe in me that you want it too

Percaya padaku bahwa kau menginginkannya juga

You never let somebody closed to you

Kau tak pernah biarkan seseorang dekat denganmu

Just promise me that you never let me down

Berjanjilah saja bahwa kau tak akan pernah kecewakanku

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Waiting - The Adams: Believe In Me That You Want It Too

Love me till the end of time

Cintai aku hingga akhir waktu

End of time

Akhir waktu

It's time...

Ini saatnya...

Believe in me that you want it too

Percaya padaku bahwa kau menginginkannya juga

You never let somebody closed to you

Kau tak pernah biarkan seseorang dekat denganmu

Just promise me that you never let me down

Berjanjilah saja bahwa kau tak akan pernah kecewakanku

And none of this is gonna last forever

Dan tak satupun dari ini akan bertaham selamanya

Believe in me that you want it too

Percaya padaku bahwa kau menginginkannya juga

You never let somebody closed to you

Kau tak pernah biarkan seseorang dekat denganmu

Just promise me that you never let me down

Berjanjilah saja bahwa kau tak akan pernah kecewakanku

Love me till the end of time

Cintai aku hingga akhir waktu

Believe in me that you want it too

Percaya padaku bahwa kau menginginkannya juga

You never let somebody closed to you

Kau tak pernah biarkan seseorang dekat denganmu

Just promise me that you never let me down

Berjanjilah saja bahwa kau tak akan pernah kecewakanku

And none of this is gonna last forever

Dan tak satupun dari ini akan bertaham selamanya

Believe in me that you want it too

Percaya padaku bahwa kau menginginkannya juga

You never let somebody closed to you

Kau tak pernah biarkan seseorang dekat denganmu

Just promise me that you never let me down

Berjanjilah saja bahwa kau tak akan pernah kecewakanku

Love me till the end of time

Cintai aku hingga akhir waktu

End of time

Akhir waktu

It's time...

Ini saatnya...

Im waiting

Aku menunggu

(Tribunnews.com/Enggar Kusuma)