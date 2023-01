Spoiler One Piece 1072: Bonney Ubah Vegapunk Jadi Bayi yang Bisa Bicara, Flashback Vegapunk dan Kuma

Karakter Bonney - Berikut Spoiler One Piece 1072 lengkap bahasa Indonesia menunjukkan Bonney ubah Vegapunk jadi bayi yang bisa bicara dan Flashback lengkap Vegapunk dan Kuma.

TRIBUNNEWS.COM - Pada laman Mangaplus Shueisha, One Piece chapter 1072 dijadwalkan rilis pada Minggu, 22 Januari 2023.

Seperti biasa, sebelum perilisannya akan muncul spoiler One Piece di Reddit.

Sebelumnya telah muncul spoiler One Piece 1072 singkat di mana pembocor mengatakan bahwa kekuatan Kuma terungkap.

Selain itu juga muncul flashback antara Vegapunk dan Kuma.

Kini pembocor dengan akun u/magellan1988 menunjukkan spoiler One Piece 1072 yang lebih lengkap.

Dalam bocoran disebut bahwa Bonney mengubah Vegapunk menjadi bayi yang bisa bicara.

Kemungkinan Vegapunk tetap bisa bicara meski diubah menjadi bayi berkat otak jenius yang dimilikinya.

Dalam bocoran terbaru disebutkan flashback Vegapunk dengan Kuma secara lebih lengkap.

Berikut spoiler One Piece 1072 yang dikutip dari Reddit.

Manga One Piece 1072 mengusung judul Beban Kenangan atau The Weight of Memories.

Di sampul menunjukkan Queen menyiapkan virus, Judge membuat tombaknya dan Caesar menciptakan buah Iblis.

Baca juga: Spoiler One Piece 1072: Kuma Bisa Merubah Benda Tak Berwujud Menjadi Benda Nyata

Cerita pada manga One Piece 1072 dimulai dengan narasi dari jurnal Vegapunk pada masa MADS.

Vegapunk mengatakan bahwa meskipun dunia tidak menerimanya, dia memandang 'Wanita ini' sebagai manusia sungguhan.

Vegapunk juga menjelaskan 'eksperimen ini' akan menjadi langkah pertama mereka menuju perdamaian.