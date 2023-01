Lirik dan Terjemahan Lagu Flowers - Miley Cyrus: I Can Buy Myself Flowers, Write My Name in the Sand

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu berjudul Flowers dalam artikel ini.

Lagu Flowers dinyanyikan oleh Miley Cyrus.

Flowers dirilis pada 13 Januari 2023.

Kini video original lagu Flowers tengah menempati urutan trending nomor 23 di YouTube.

Lirik dan Terjemahan Lagu Flowers - Miley Cyrus:

[Verse 1]

We were good, we were gold

Kami baik, kami emas

Kind of dream that can't be sold

Jenis mimpi yang tidak bisa dijual

We were right 'til we weren't

Kami benar sampai tidak bisa

Built a home and watched it burn

Membangun rumah dan menyaksikannya terbakar

[Pre-Chorus]

Mmm, I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie

Mmm, aku tidak ingin meninggalkanmu, aku tidak ingin berbohong

Started to cry, but then remembered I

Mulai menangis, tapi kemudian teringat aku

[Chorus]

I can buy myself flowers

Aku bisa membeli sendiri bunga

Write my name in the sand

Tulis namaku di pasir

Talk to myself for hours

Bicara sendiri selama berjam-jam