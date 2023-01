Lirik dan Terjemahan Lagu Heart Desire - Coldiac: Even if I’m Going Deaf, I Can Hear Your Desire

Lirik dan terjemahan lagu Heart Desire dari Coldiac. Terdapat petikan lirik 'even if i’m going deaf, i can hear your desire'.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu Heart Desire yang dinyanyikan oleh Coldiac.

Lagu Heart Desire dari Coldiac dirilis pada tahun 2020 oleh Juni Records.

Lirik dalam lagu Heart Desire ditulis oleh vokalis Coldiac, Sambadha Wahyadyatmika.

Dalam lagu Heart Desire terdapat petikan lirik 'even if i’m going deaf, i can hear your desire'.

Lirik dan Terjemahan Lagu Heart Desire - Coldiac

Even if i’m going blind, i can see what’s in your heart

Meskipun aku buta, aku bisa melihat apa yang ada di hatimu

I’ll let you guide me through the night

Aku akan membiarkanmu membimbingku sepanjang malam

I’m sure that i’ll go, where ever you go

Aku yakin aku akan pergi, kemanapun kamu pergi

Even if i’m going deaf, i can hear your desire

Bahkan jika aku tuli, aku bisa mendengar keinginanmu

Don’t hold your breath baby

Jangan menahan nafasmu sayang

Cause i wanna know, i wanna feel you

Karena aku ingin tahu, aku ingin merasakanmu

Let me tell you (oh) all the reasons why

Izinkan saya memberi tahu kamu (oh) semua alasan mengapa

You’re my kind of medicine

Kamu adalah jenis obat

Cause you’re my heart’s addiction

Karena kamu adalah candu hatiku

So don’t you stop loving me

Jadi jangan berhenti mencintai saya,

You always listen to me

Kamu selalu mendengarkan saya

However it takes your time

Walaupun itu membutuhkan waktumu

You will always be the one

Kamu akan selalu menjadi satu satunya

Now i can feel the pleasure of love

Sekarang aku bisa merasakan nikmatnya cinta

Oh take me to the world, where i can forget

Oh bawa aku ke dunia, di mana aku bisa melupakan

And left my pain behind, where i can feel you

Dan meninggalkan rasa sakitku, di mana aku bisa merasakanmu

Oh can we get there now and going slow mo

Oh bisakah kita sampai di sana sekarang dan berjalan lambat

Like once in a million times, can we get there?

Seperti sekali dalam sejuta kali, bisakah kita sampai di sana ?

