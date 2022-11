Lirik dan Terjemahan Lagu Vow - Coldiac: Are You Gonna Love Me For The Rest Of Your Life

Tangkapan Layar Video Lirik Vow - Coldiac. - Lirik dan terjemahan lagu Vow - Coldiac. Ada petikan lirik Are you gonna love me for the rest of your life?, bercerita tentang seorang lelaki yang ingin menikahi kekasihnya.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Vow yang dipopulerkan oleh Coldiac.

Diketahui dari kanal YouTube COLDIAC, lagu Vow dirilis pada 2018.

Video lirik lagu Vow - Coldiac yang diunggah pada Januari 2019 telah ditonton sebanyak lebih dari 1 juta penonton.

Petikan lirik dalam lagu Vow yakni 'Are you gonna love me for the rest of your life?'.

Lagu Vow memiliki makna kisah tentang seorang lelaki yang ingin mempersunting kekasihnya.

Untuk lebih lengkapnya, simak lirik dan terjemahan lagu Vow - Coldiac berikut.

Lirik dan Terjemahan Lagu Vow-Coldiac

Day by day

Hari demi hari

You belong to me

Kamu milikku

You've been lovely all the time

Kamu selalu cantik sepanjang waktu

You got me right here thru my heart

Kamu membuatku ada disini melalui hatiku

Baby stay the same

Sayang tetaplah sama

Don't you feel the same?

Tidakkah kamu merasakan hal yang sama?

You've been curing all of my pain

Kamu telah menyembuhkan semua rasa sakitku