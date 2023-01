Sempat Dilarang, Kini China Izinkan Film Marvel Diputar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - China kini resmi mencabut larangan pemutaran s film-film Marvel.

Seperti diketahui, sebelumnya China melarang film produksi Marvel untuk diputar di negaranya.

Dilansir dari Variety, Kamis (19/1/2023), film Black Panther: Wakanda Forever akan segara tayang di China.

Tak hanya itu, film Ant-Man and The Wasp: Quantumania juga siap beredar di China.

Black Panther: Wakanda Forever yang dirilis di seluruh dunia pada November 2022 akan tayang di China pada 7 Februari 2023.

Sementara Ant-Man and The Wasp: Quantumania akan dirilis pada 17 Februari 2023 di China.

Dua judul tersebut akan menjadi petualangan Marvel pertama setelah 4 tahun absen beredar di China.

Terakhir, film Marvel meraih keutungan besar saat tayang di China.

Seperti Avengers: Endgame meraup keuntungan 632 juta dolar AS, dan Spider-Man: Far From Home 198 juta dolar AS pada 2019.

Sebagai tambahan, pejabat China tidak pernah menjelaskan mengapa film-film buatan Marvel dilarang diputar di negaranya.

Namun, larangan ini dimulai pada saat ketegangan Amerika Serikat dan China mencapai puncaknya di tengah perang dagang.