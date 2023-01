Marvel Rilis Trailer Film Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Tayang di Bioskop pada 17 Februari 2023

Poster film Ant-Man and The Wasp: Quantumania (2023). Berikut ini trailernya.

TRIBUNNEWS.COM - Marvel merilis trailer film Ant-Man and The Wasp: Quantumania melalui kanal YouTube-nya, Selasa (10/1/2023).

Film Ant-Man and The Wasp: Quantumania dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai 17 Februari 2023.

Dalam trailer film Ant-Man and The Wasp: Quantumania, terlihat Kang The Conqueror.

Poster terbaru menunjukkan Ant-Man, Wasp, dan Cassie Lang, serta Kang Jonathan Majors muncul di latar belakang.

"Saksikan awal dari dinasti baru," tulis Marvel di bagian bawah poster yang diunggah di Twitter.

Baca juga: Karakter Kang The Conqueror, Si Penjahat Marvel di Film Ant-Man 3

Dinasti ini merujuk pada Avengers: The Kang Dynasty, yang saat ini sedang dibangun oleh MCU.

Quantamania adalah awal Fase 5 MCU, seperti dikutip dari Sea IGN.

Beberapa film menjadi bagian dari Fase 5, termasuk Guardians of the Galaxy Vol. 3, The Marvels, Captain America: New World Order, Thunderbolt, dan Blade.

Disney+ juga akan menayangkan beberapa seri MCU baru, seperti Secret Invasion, Loki Season 2, Daredevil: Born Again, dan banyak lagi.

Trailer pertama Ant-Man and the Wasp: Quantumania menunjukkan Scott dan geng di Quantum Realm.

Selain itu, terlihat banyak makhluk aneh, dan banyak rekaman Kang the Conqueror.

Kang adalah penjahat besar seperti Thanos berikutnya untuk MCU, yang pertama kali muncul dalam serial Marvel's Loki.

Kevin Feige dari Marvel menyebut Quantumania jalur langsung ke Fase 5 dan Dinasti Kang, yang pertama dari dua film Avengers yang akan datang.

Kang The Conqueror Marvel. (The Direct)

Baca juga: PROFIL Jonathan Majors, Pemeran Kang The Conqueror, Villain di Ant Man and the Wasp: Quantumania

Sinopsis Film Ant-Man and The Wasp: Quantumania