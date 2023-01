Lirik dan Terjemahan Lagu Next Level - Aespa: I'm On the Next Level Yeah

Lirik lagu Next Level - Aespa

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik Next Level yang dinyayikan oleh girl group asal Korea Selatan, Aespa.

Grup musik ini dibentuk oleh agensi SM Entertainment dengan empat anggota yaitu Karina, Giselle, Winter dan Ningning.

Aespa merilis lagu Next Level pada 17 Mei 2021 di kanal YouTube SMTOWN

Dirilis satu tahun lalu, lagu ini sudah diputar lebih dari 256 juta kali oleh pengguna YouTube hingga Jumat (20/1/2023).

Berikut lirik lagu Next Level yang dinyanyikan oleh Aespa.

I'm on the Next Level Yeah

Jeoldaejeok rureul jikyeo

Nae soneul nochi mara

Gyeolsogeun naui mugi

Gwangyaro georeoga

Ara ne Home ground

Wihyeobe matseoseo

Jekkyeora jekkyeora jekkyeora