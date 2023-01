Profil Percy Hynes White, Aktor Serial Netflix Wednesday yang Dituduh Rudapaksa Wanita

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini profil Percy Hynes White, pemeran Xavier Thorpe di serial Netflix 'Wednesday' yang dituduh merudapaksa gadis di bawah umur saat ia masih SMA.

Nama Percy Hynes White menjadi populer setelah ia berperan di serial Wednesday.

Percy Hynes White lahir pada 8 Oktober 2001 di St. John's, Newfoundland, Kanada.

Ia merupakan putra dari aktor Joel Thomas Hynes dan produser-penulis Sherry White.

Percy Hynes White memulai kariernya sebagai artis cilik, setelah belajar seni pertunjukkan selama 2 tahun di St. John's.

Sebelum bermain di serial Wednesday, Percy Hynes White pernah muncul di film The Grand Seduction, A Christmas Horror Story, dan Cast No Shadow, seperti dikutip dari All Famous.

Percy Hynes White memulai debutnya sebagai Andy Strucker di film FOX, The Gifted.

Sejak itu, ia tampil di berbagai film, termasuk Night at the Museum: The Tomb's Secret (2014).

Pada tahun yang sama, Percy Hynes White mendapatkan penghargaan aktor terbaik di Festival Film Atlantik, dikutip dari Wiki Wand.

Percy Hynes White juga muncul di acara TV pertamanya, Murdoch Mystery.

Pada tahun 2016, Percy Hynes White membintangi sejumlah film populer, yaitu Rupture, Edge of Winter, Milton's Secret, dan First Round Down.

Percy Hynes White menjadi semakin populer saat ia memerankan Xavier Thorpe dalam serial Wednesday yang tayang Netflix pada 2022.

Percy Hynes White, pemeran Xavier Thorpe di serial Netflix 'Wednesday' (Instagram/percy)

Percy Hynes White Dituduh Rudapaksa Gadis

Di tengah popularitas Percy Hynes White, sebuah akun Twitter @milkievich menulis threads yang menuduh Percy melakukan pelecehan dan rudapaksa saat masih bersekolah SMA di Toronto, Ontario, Kanada.