Rumah Tangganya Diterpa Gosip Miring, Ayu Dewi Tetap Terlihat Bahagia, Ternyata Ini Rahasianya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ayu Dewi selalu tampil ceria di hadapan publik. Meski rumah tangganya bersama Regi Datau diterpa gosip miring, Ayu Dewi selalu memancarkan kebahagiaannya ketika tampil di layar kaca.

Adapun Ayu Dewi selalu terlihat bahagia karena memiliki sudut pandang tersendiri dalam menjalani kehidupan.

Ayu menjelaskan bahwa dirinya hanya menjalani kehidupannya dengan semaksimal mungkin.

"Bukan cuan (yang buat Ayu Dewi bahagia). Apa yang bikin aku selalu tampil bahagia, happy kita harus hidup to the max," kata Ayu Dewi ditemui di kawasan GBK, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2023).

"To live to the fullest, kan hidup sama yang di Atas harus jadi the best row yang lagi kita jalanin," lanjutnya.

Maka itu, Ayu Dewi tak ingin menyia-nyiakan setiap momen dalam kehidupannya.

Ia ingin memberikan yang terbaik sebagai seorang ibu ataupun istri.

"Jadi aku hidup, row-nya sama yang di Atas (Sang Pencipta) sebagai ibu, anak, istri nah itu harus dilakukan paling poll di setiap harinya. Siapa tahu besok kita bangun udah beda lagi row-nya," tutur Ayu Dewi.

Ayu Dewi ingin memberikan semaksimal mungkin di setiap harinya.

Termasuk melalui kebahagiaan yang selalu ia pancarkan.

"Makanya tiap hari kita harus hidup dengan se-poll mungkin," pungkas Ayu Dewi.

Seperti diketahui, Ayu Dewi sempat diterpa isu miring soal rumah tangganya.

Kendati demikian ia pun tampak tak mempermasahkannya saat suaminya, Regi Datau digosipkan selingkuh dengan Denise Chariesta.