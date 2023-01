Grup musik Goodnight Electric. - Lirik dan Terjemahan Lagu Rocket Ship Goes By - Goodnight Electric. Terdapat petikan lirik 'I remember when you said, we have come from outsight world'.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu Rocket Ship Goes By yang dibawakan oleh Goodnight Electric.

Goodnight Electric merupakan band asal indonesia yang mengusung genre pop elektronik.

Lagu Rocket Ship Goes By dirilis pada 2005 dalam album Love and Turbo Action.

Petikan lirik dalam lagu Rocket Ship Goes By yakni 'I remember when you said, we have come from outsight world'.

Lirik dalam lagu Rocket Ship Goes By mengisahkan tentang seseorang yang harus pamit dan pergi.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Birthday - Jeon Somi: Everyday Is My Birthday

Lirik dan Terjemahan Lagu Rocket Ship Goes By - Goodnight Electric

I remember when you said

Aku ingat ketika kamu mengatakan

We have come from outsight world

Kami datang dari dunia luar

Full of grass and only love

Penuh rumput dan hanya cinta

Sleeping, eating so full of joy

Tidur, makan begitu penuh kegembiraan

You are something new

Kamu adalah sesuatu yang baru

And suddenly appear

Dan tiba-tiba muncul

Am I caught in bigger picture or

Apakah aku terjebak dalam gambaran yang lebih besar atau

Am I trapped in paralyzed mind of you?

Apakah aku terjebak dalam pikiran kamu yang lumpuh?