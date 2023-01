Lirik dan Terjemahan Lagu Celebrity - IU: The One and Only, You are My Celebrity

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Celebrity yang dinyayikan oleh IU.

Lagu ini dirilis pada 27 Januari 2021 di kanal YouTube 1theK (원더케이).

Hampir dua tahun diunggah, video klip lagu Celebrity ini sudah diputar lebih dari 147 juta kali oleh pengguna YouTube hingga Selasa (24/1/2023).

Lagu ini merupakan lagu pertama yang dirilis dalam album kelima IU yang bertajuk Lilac.

Berikut lirik lagu Celebrity yang dinyanyikan oleh IU.

Lirik lagu Celebrity - IU

Sesange moseori , gubujeonghage kheobeorin gulchingeori outsider

Georeumgeori, osscharim

Ieopon neomu playlist eumagkkaji da minor

Neon moreuji ddeolgun gogae hwi

Hwanhan bit jomyeongi eodil bichuneunji

Naeryeodo joheuni gyeolguk alge dwaegil

The one and only..

You are my celebrity