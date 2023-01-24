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Lirik dan Terjemahan Lagu Celebrity - IU: The One and Only, You are My Celebrity
Simak lirik lagu Celebrity yang dinyanyikan oleh IU. Per Selasa (24/1/2023) video klip lagu ini sudah ditonton leboh dari 147 juta kali.
Penulis: Dian Hastuti
Editor: Salma Fenty
Instagram @dlwlrma
Lirik dan terjemahan lagu Celebrity - IU
TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Celebrity yang dinyayikan oleh IU.
Lagu ini dirilis pada 27 Januari 2021 di kanal YouTube 1theK (원더케이).
Hampir dua tahun diunggah, video klip lagu Celebrity ini sudah diputar lebih dari 147 juta kali oleh pengguna YouTube hingga Selasa (24/1/2023).
Lagu ini merupakan lagu pertama yang dirilis dalam album kelima IU yang bertajuk Lilac.
Berikut lirik lagu Celebrity yang dinyanyikan oleh IU.
Lirik lagu Celebrity - IU
Sesange moseori , gubujeonghage kheobeorin gulchingeori outsider
Georeumgeori, osscharim
Ieopon neomu playlist eumagkkaji da minor
Neon moreuji ddeolgun gogae hwi
Hwanhan bit jomyeongi eodil bichuneunji
Naeryeodo joheuni gyeolguk alge dwaegil
The one and only..
You are my celebrity
Sumber: TribunSolo.com
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