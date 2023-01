Respons Menkes Jakarta Jadi Sumber Pandemi Jamur di Serial The Last of Us

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Serial HBO The Last of Us mencuri perhatian netizen Indonesia.

Pasalnya, Jakarta dan Indonesia menjadi latar belakang serial yang mengangkat soal pandemi baru yang berasal dari jamur.

Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pun turut berkomentar tentang kemunculan serial itu.

"Jadi sekarang sedang ada film The Last of Us di HBO Asia mengenai penyebaran jamur yang melanda dunia ya dan ini mulai dari Jakarta. Jadi ada pandemi berikutnya disebabkan oleh jamur dan itu asal mulanya di Jakarta," kata dia dalam rapat kerja dengan anggota komisi IX DPR RI, Selasa (24/1/2023).

"Pemainnya Cristine Hakim tapi ini ini film asing," lanjut Budi.

Ia mengatakan, dalam film tersebut menyelipkan pesan tentang deteksi beragam virus, bakteri, dan jamur penting dilakukan dengan metode genome sequencing.

Dan kini Indonesia pun sudah mampu mengidentifikasi jenis virus varian baru termasuk jamur dan bakteri.

Diawal pandemi Covid-19 melanda Indonesia, alat-alat deteksi hanya ada di pulau Jawa.

Tapi kini per Desember 2022, Indonesia memiliki 56 alat di 41 lab yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia.

Pemeriksaan genome sequencing sudah ditata di 41 laboratorium.

"Kita sudah memiliki fasilitas surveilans atau sistem pertahanan radar yang ada di seluruh provinsi di Indonesia ini tersebar di seluruh pulau di seluruh Indonesia," kata dia.

Adapun kapasitas pemeriksaan di awal pandemi 800 sampel/minggu, saat ini melonjak tiga kali lipaat atau 2700 sampel/minggu.