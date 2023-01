Tak Hanya Christine Hakim, Aktor Yayu Unru Juga Muncul di Serial The Last Of Us, Simak Perannya

Selain Christine Hakim, aktor senior Indonesia, Yayu Unru juga muncul menunjukkan aktingya di episode 2 The Last Of Us.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama aktris senior Christine Hakim menjadi perbincangan warganet setelh muncul di episode kedua serial The Last Of Us yang tayang di HBO pada Senin (23/1/2023).

Selain Christine Hakim, aktor senior Indonesia, Yayu Unru juga muncul menunjukkan aktingya di episode 2 The Last Of Us.

Dalam serial ini, Yayu Unru berperan sebagai personil TNI bernama Agus Hidayat.

Baca juga: Ferdy Sambo Bacakan Nota Pembelaan Hari Ini, Kuasa Hukum: Kami Harap Hakim Bisa Lihat dari Dua Sisi

Sementara Christine Hakim berperan sebagai ilmuwan atau ahli mikologi yang bernama Ratna.

Di episode 2, kota Jakarta ditampilkan dalam serial ini.

Ratna didatangi oleh pria berseragam militer yakni Agus Hidayat, dan diantarkan ke dalam sebuah laboratorium yang memperlihatkan pemandangan mayat aneh.

Terlihat, mayat tersebut diperiksa oleh ibu Ratna dan ditemukan jamur Cordyceps yang sudah bermutasi di dalam tubuh mayat yang sedang diotopsi itu.

Christine Hakim dalam Serial The Last Of Us

Melihat mayat tersebut, Ratna menilai bahwa tidak ada obat dan vaksin untuk mengatasinya.

Ia menyarankan agar Jakarta di bom guna menahan infeksinya.

Baca juga: Trending di Twitter, Christine Hakim Bintangi Series The Last of Us yang Tayang di HBO Januari 2023

Cordyceps dalam cerita itu adalah sejenis bakteri yang akan menginfeksi manusia menjadi zombie.

Dalam episode 2 ini, menjadi awal mula kehancuran umat manusia di serial The Last of Us.

Singkat cerita, serial The Last of Us mengisahkan tentang kejadian 20 tahun setelah peradaban modern dihancurkan.

Profil Christine Haki, artis kawakan Indonesia yang berperan menjadi ilmuwan di series The Last of Us. (Twitter @naughtydoginfo)

Joel disewa untuk menyelundupkan Ellie, seorang gadis berusia 14 tahun, untuk keluar dari zona karantina.

Keduanya harus melintasi Amerika Serikat dan melewati banyak rintangan agar tetap bertahan hidup.

Serial ini digarap oleh sutradara Craig Mazin dan Neil Druckman, dan tayang di HBO GO.

Jika penasaran untuk melihat aksi Christine Hakim dan Yayu Unru, episode 2 bisa disaksikan di HBO.

-