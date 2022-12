Trending di Twitter, Christine Hakim Bintangi Series The Last of Us yang Tayang di HBO Januari 2023

Christine Hakim menjadi peneliti di series The Last of Us yang tayang di HBO pada Januari 2023.

TRIBUNEWS.COM - Christine Hakim, artis senior Indonesia turut membintangi series The Last of Us.

Disutradarai oleh sutradara yang sama pada Chernobyl, series The Last of Us akan tayang di HBO.

Dikutip dari aroged, series The Last of Us bercerita tentang infeksi jamur bernama Cordyceps yang memang ada di dunia nyata.

Jamur ini membuat mereka yang terinfeksi berperilaku lebih agresif, bermutasi, hingga akhirnya kepalanya tidak lagi seperti manusia.

Menjadi sumber plot dan konflik yang sama dalam film yang diadaptasi HBO nanti, Indonesia tampaknya memiliki peran penting dalam cerita tersebut.

Terdapat salah satu aktris Indonesia ternama juga turut terlibat.

TV Spot terbaru The Last of Us untuk pertama kalinya menampilkan sosok aktris terkenal Indonesia, Christine Hakim.

Christine Hakim berperan sebagai seorang peneliti Cordyceps.

Christine Hakim terlihat sedang mengamati jamur super kecil aksi sepersekian detik saja di trailer terbaru series tersebut.

Di sisi lain, Instagram Christine Hakim juga diikuti oleh Neil Druckmann.

Diketahui, Neil Druckmann merupakan otak di balik game The Last of Us.

Sebagai informasi, The Last of Us akan tayang mulai Januari 2023 di HBO.

Sementara itu, dikutip dari Twitter @NaughtyDogInfo, dituliskan jika infeksi otak yang disebabkan oleh Cordyceps dalam series The Last of Us diduga berasal dari Indonesia.

Dalam sebuah cuplikan trailer, terlihat sosok Christine Hakim yang memegang jamur di laboratorium.

