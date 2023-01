Lirik dan Terjemahan Lagu Local God - Panic! at The Disco, Single Terakhir sebelum Bubar

Lirik dan terjemahan lagu Local God - Panic! at the Disco. Local God menjadi single terakir yang dirilis sebelum band Panic! at the Disco bubar.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu Local God dari Panic! at The Disco.

Panic! at The Disco telah mengumumkan bubarnya band tersebut pada Selasa (24/1/2023).

Bubarnya band asal Amerika Serikat ini diumumkan langsung oleh Brendon Urie, personel Panic! at The Disco.

Sebelum memutuskan untuk bubar, Panic! at The Disco sempat merilis album bertajuk Viva Las Vengeance pada 19 Agustus 2022.

Sementara, dalam album tersebut terdapat lagu terakhir yang dirilis Panic! at The Disco pada 5 Agustus 2022, yakni berjudul Local God.

Lagu Local God menceritakan tentang masa awal terbentuk dan kesuksesan band Panic! at The Disco.

Inilah lirik dan terjemahan lagu Local God - Panic! at The Disco:

[Verse 1]

In 1998, you bought a B.C. Rich

Tahun 1998, kau membeli (gitar) merk B.C. Rich

You were a master shredder from the jump

Kau pemimpin dari awal

Blew them all away with the Ritalin kids

Menghancurkan mereka semua dengan anak-anak (pengkonsumsi obat) Ritalin

While I was shedding through my sophomore slump

Sedangkan aku mengalami penurunan di tahun kedua ku

You had so many chances to become a star

Kau punya banyak peluang tuk jadi bintang

But you never really cared about that

Tapi kau tak pernah peduli tentang itu