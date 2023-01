Nominasi Piala Oscar 2023: Everything Everywhere All At Once Mendominasi di 11 Kategori

Everything Everywhere All At Once. Berikut daftar nominasi Piala Oscar 2023. Film sci-fi Everything Everywhere All At Once memimpin dengan 11 nominasi.

TRIBUNNEWS.COM - Film sci-fi Everything Everywhere All At Once memimpin nominasi Piala Oscar 2023 di 11 kategori.

Di bawahnya, ada The Banshees Of Inisherin dan All Quiet On The Western Front dengan masing-masing 9 nominasi Piala Oscar 2023.

Elvis mendapatkan 8 nominasi sementara The Fabelmans mendapatkan 7.

Sementara itu, TAR dan Top Gun: Maverick sama-sama mendapatkan 6 nominasi.

Tujuh film di atas semuanya bersaing dalam kategori utama, Best Picture, ditambah Avatar: Way Of The Water, Triangle of Sadness dan Women Talking.

Mengutip screendaily.com, berikut daftar lengkap nominasi Piala Oscar 2023.

Baca juga: Will Smith Bahas Insiden Penamparan Chris Rock saat Oscar: Saya Tak Bisa Menahan Amarah

Best picture (film terbaik)

All Quiet On The Western Front

Avatar: The Way Of Water

The Banshees Of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

TÁR

Top Gun: Maverick

Triangle Of Sadness

Women Talking

Directing (sutradara)

Martin McDonagh, The Banshees Of Inisherin

Daniel Kwan and Daniel Scheinert, Everything Everywhere All At Once

Todd Field, TAR

Steven Spielberg, The Fabelmans

Ruben Ostlund, Triangle Of Sadness

Actor in a leading role (pemeran utama pria)

Austin Butler, Elvis

Colin Farrell, The Banshees Of Inisherin

Brendan Fraser, The Whale

Bill Nighy, Living

Paul Mescal, Aftersun

Actress in a leading role (pemeran utama wanita)

Cate Blanchett, TAR

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All At Once

Ana de Armas, Blonde

Andrea Riseborough, To Leslie

Michelle Williams, The Fabelmans

Michelle Yeoh di film Everything Everywhere All At Once (A24)

Baca juga: Jadi Pembicara di Forum B20, Begini Pesan Peraih Piala Oscar Anne Hathaway