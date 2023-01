5 Fakta di Balik Layar Film Peraih Nominasi Terbanyak Oscar 2023, Everything Everywhere All at Once

Michelle Yeoh di film Everything Everywhere All At Once. Film Everything Everywhere All At Once mendapatkan nominasi terbanyak di Piala Oscar 2023, berikut fakta-fakta yang terjadi di balik layar.

TRIBUNNEWS.COM - Film Everything Everywhere All At Once mendapatkan nominasi terbanyak di ajang Piala Oscar 2023.

Everything Everywhere All At Once berkesempatan membawa pulang Piala Oscar 2023 melalui 11 nominasi.

11 nominasi yang diraih film Everything Everywhere All At Once yakni film terbaik (best picture), sutradara, skenario asli, penyuntingan, kostum, skor, lagu, aktor pendukung untuk Ke Huy Quan, aktris pendukung untuk Jamie Lee Curtis dan Stephanie Hsu, dan aktris utama untuk Michelle Yeoh.

Everything Everywhere All At Once adalah film drama komedi absurd Amerika tahun 2022 yang ditulis dan disutradarai oleh Daniel Kwan dan Daniel Scheinert (aka "Daniels"), yang memproduksinya bersama Anthony dan Joe Russo.

Everything Everywhere All At Once bercerita mengenai seorang imigran Tionghoa-Amerika (diperankan oleh Michelle Yeoh) yang saat diaudit oleh badan pajak, menemukan bahwa dia harus terhubung dengan versi alam semesta paralel dirinya untuk mencegah makhluk yang kuat menghancurkan multiverse.

Ada banyak hal yang terjadi selama dan sebelum pembuatan film ini.

Dilansir screenrant.com, berikut fakta-fakta di balik layar film Everything Everywhere All At Once.

1. Michelle Yeoh menangis saat pertama kali membaca naskah

Michelle Yeoh bukan pendatang baru di dunia perfilman.

Dia pernah membintangi hit fenomenal Crouching Tiger, Hidden Dragon, Tomorrow Never Dies, dan juga Crazy Rich Asians.

Meski begitu, Michelle Yeoh bukan menjadi pemeran utama.

Jadi setelah membaca naskah Everything Everywhere All At Once dan mempelajari semua yang akan dilalui karakternya, baik secara emosional maupun fisik, Yeoh memiliki respons emosional yang sama.

Ia menjelaskan, "Ini kesempatan untuk menunjukkan kepada penggemar saya, keluarga saya, penonton saya apa yang saya mampu."

"Menjadi lucu, serius, sedih. Akhirnya, seseorang mengerti bahwa saya bisa melakukan semua hal ini."