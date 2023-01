Lirik Romanji Lagu Cookie - NewJeans: Dalkomhan Manman Dijeoteuman Man

TRIBUNNEWS.COM - Lirik lagu Cookie, lagu debut NewJeans yang sempat tuai kontroversi.

Lagu Cookie menjadi pengantar girlband NewJeans ke dalam kesuksesan.

Meski menuai kontroversi karena liriknya dianggap sensual, lagu yang rilis 1 Agustus 2022 lalu ini meraup sukses besar.

Berikut lirik lagu romanji Cookie - NewJeans.

[Verse 1: Hyein & Hanni]

Naega mandeun kuki

Neoreul wihae guwotji

But you know that it ain't for free, Yeah!

Naega mandeun kuki

Neomu budeureouni (Yeah!)

Jakkuman tteooreuni (Ayy)

[Pre-Chorus: Danielle & Minji]

Neol choco-Chipeuro

Sprinklero

Immat beorige mandeulgo sipeo

Sumgigo itjiman neol deo bogo sipeo

If you want it, You can get it, If you want it

Ne moksorireul tto deullyeojwo boy

[Chorus: All]

Siksaneun eopseo baegopado

Eumnyoneun eopseo mongmallado

Dalkomhan manman dijeoteuman man

Wonhage doel geo aljana

Siksaneun eopseo baegopado

Eumnyoneun eopseo mongmallado

Dalkomhan manman dijeoteuman man

Wonhage doel geo aljana

[Verse 2: Haerin & Danielle]

Naega mandeun kuki

Neoegeneun dogiji

Ne maeumsogeul nogiji

So good, Yeah!

Looking at my cookie

Yeoksi hyanggibuteo dareuni (Taste it)

Hanibeun mojarani

[Pre-Chorus: Hanni & Minji]

Neol choco-Chipeuro

Sprinklero

Jeongsin mot charige mandeulgo sipeo

Sumgigo itjiman neol deo bogo sipeo

If you want it, You can get it

If you want it

Ne moksorireul tto deullyeojwo boy

[Chorus: All]

Siksaneun eopseo baegopado

Eumnyoneun eopseo mongmallado

Dalkomhan manman dijeoteuman man

Wonhage doel geo aljana

Siksaneun eopseo baegopado

Eumnyoneun eopseo mongmallado

Dalkomhan manman dijeoteuman man

Wonhage doel geo aljana

[Bridge: All]

(Yeah! yo)

Bet you know, Bet you know, Bet you know I

Resipin eopseo ttan deseoneun mot chaja

Take it, Don't break it

I wanna see you taste it

Sugar, Got sugar

Nan jaeryo an akkiji

(Yeah! yo)

Bet you know, Bet you know, Bet you know I

Ne daieoteureul mangchigo sipeo na

Take it, Don't break it

I wanna see you taste it

Sugar, Got sugar

Bet you want some

[Chorus: All]

Siksaneun eopseo baegopado

Eumnyoneun eopseo mongmallado

Dalkomhan manman dijeoteuman man

Wonhage doel geo aljana (Yeah! yo)

Siksaneun eopseo baegopado (Yeah! yo)

Eumnyoneun eopseo mongmallado

Dalkomhan manman dijeoteuman man

Wonhage doel geo aljana (Yeah! yo)

[Refrain: All]

Yeah! yo

Yeah! yo

Mm-Mmm! Mmm! Mmm!

Yeah! yo

Yeah! yo

Mm-Mmm! Mmm! Mmm!

[Outro: All]

Naega mandeun kuki

Come and take a lookie

Uri jibeman itji nolleo wa

Eolmadeunji gupji

Geureonde neo chungchi

Saenggyeodo nan molla

Naega mandeun kuki

Come and take a lookie

Uri jibeman itji nolleo wa

Eolmadeunji gupji

Geureonde neo chungchi

Saenggyeodo nan molla

(Tribunnews.com)