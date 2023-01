Lisa BLACKPINK Raih 3 Rekor Dunia Tambahan Sebagai Penyanyi Solo

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM - Lisa BLACKPINK berhasil memecahkan tiga rekor dunia Guinness World Records.

Dilansir dari Soompi, Kamis (26/1/2023), Guinness World Records mengonfirmasi bahwa Lisa BLACKPINK telah meraih tiga gelar rekor tambahan sebagai artis solo.

Tiga gelar tersebut antara lain yaitu First Solo K-pop Winner at the MTV Video Music Awards untuk Video K-pop Terbaik.

Kedua, First Solo K-pop Winner at the MTV Europe Music Awards untuk Best K-Pop.

Ketiga, Most Followers on Instagram For a K-pop Artist.

Diketahui, Lisa BLACKPINK memiliki jumlah pengikut di instagram mencapai 86.3 juta followers per 19 Januari 2023.

Pencapaian ini juga menjadikan Lisa sebagai pemilik akun dengan followers terbanyak di instagram menduduki posisi ke-38.

Jika ditotal, secara keseluruhan hingga kini Lisa BLACKPINK telah memcahkan 5 rekor dunia Guinness World Records.

Sebelumnya, ia telah mendapat gelar Most Viewed YouTube MV by a Solo Artist in 24 Hours dan Most viewed YouTube MV in 24 Hours by a Solo K-pop Artist.

Lisa BLACKPINK tiba di Pusat Penerbangan Bisnis Gimpo pada Jumat (24/6/2022) saat akan terbang ke Paris. (via Soompi)

Tak hanya Lisa BLACKPINK, prestasi mebanggakan juga diraih grup-nya.

BLACKPINK memenangkan Performa Metaverse Terbaik dengan dengan lagu Ready for Love di Europe Music Awards 2022.

Dan mendapatkan gelar grup Guinness World Records sebagai pemenang pertama dari kategori ini.

Selain itu BLACKPINK akan menjadi artis K-pop pertama yang menjadi headline di festival musik AS terkenal Coachella.

