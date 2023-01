Viral Catatan Nikita Willy Tentang Hal yang Boleh & Tidak Boleh Dilakukan Baby Issa untuk sang Mama

TRIBUNNEWS.COM - Pola asuh Nikita Willy mendidik baby Issa selalu menuai pujian.

Banyak kagum dengan cara asuh Nikita Willy dan Indra Priawan terhadap buah cinta pertama bereka.

Baby Issa lahir pada 7 April 2022, saat ini ia berusia 9 bulan.

Untuk pertama kalinya, Nikita Willy harus berpisah dengan sang putra.

Momen Nikita Willy pertama kali berpisah dengan baby Issa dibagikan melalui unggahan Instagram pribadinya @nikitawillyofficial94, Kamis (26/1/2023).

Bahkan Nikita Willy harus berpisah dengan baby Issa selama tiga hari.

Hal itu membuat perasaan Nikita Willy campur aduk.

Wanita kelahiran 29 Juni 1994 ini membagikan video singkat baby Issa di Instagram story.

Tampak baby Issa melambaikan tangan ke sang mama.

Pada video tersebut wanita yang akrab disapa Niki itu menuangkan perasaannya.

"First time leaving my baby for 3 days, im not okay," tulis Niki seraya membubuhkan emoji berkaca-kaca yang mewakili perasaannya.

Selama pergi, baby Issa dititipkan ke sang nenek.

Pada story selanjutnya, Niki membagikan catatan untuk sang mama yang akan mejaga baby Issa.

Setidaknya ada tujuh poin pada catatan tersebut tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan baby Issa.