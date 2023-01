Mikha Tambayong dan Deva Mahenra Umumkan Pernikahan Mereka di Sosial Media

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar bahagia baru saja dibagikan oleh Mikha Tambayong dan Deva Mahenra di sosial media.

Keduanya baru saja resmi menikah dan membagikan foto-foto pernikahan mereka melalui sosial media Instagram.

Mikha mengunggah foto dirinya menggunakan gaun putih bersama dengan Deva yang menggunakan jas putih dipadukan celana panjang coklat.

Dalam keterangan fotonya, Mikha mengutarakan rasa bahagianya bisa menikahi Deva yang merupakan sahabatnya sembari mengenakan gaun milik sang bunda.

"28.01.2023. Married my best friend in my Mother’s dress. What a dream," kata Mikha Tambayong dikutip Tribunnews.com, Sabtu (28/1/2023).

Deva Mahenra juga mengunggah foto dirinya menggunakan pakaian beskap dan membubuhkan caption siap untuk hidup selamanya dengan Mikha.

"Mari berkenalan-setiap saat. Selamanya," kata Deva.

Dari keterangan pihak wedding organizer, prosesi pernikahan Mikha dan Deva hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat di The Ritz-Carlton, Nusa Dua, Bali.