Sinopsis Film The Spy Who Dumped Me, Tayang di Bioskop Trans TV Malam Ini

Sinopsis film The Spy Who Dumped Me yang tayang di Bioskop Trans TV malam ini, Sabtu 28 Januari 2023 pukul 21.45 WIB.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah sinopsis film The Spy Who Dumped Me yang tayang di Bioskop Trans TV malam ini, Sabtu (28/1/2023).

Film The Spy Who Dumped Me dijadwalkan tayang di Trans TV mulai pukul 21.45 WIB.

Bergenre action, adventure, dan comedy, film The Spy Who Dumped Me dibintangi oleh Justin Theroux, Mila Kunis, hingga Kate McKinnon.

Film The Spy Who Dumped Me rilis pada 2018.

Dikutip dari IMDB, film ini memiliki rating 6/10.

Baca juga: Daftar Pemain dan Sinopsis Film Pathaan, Aksi Shah Rukh Khan Jadi Agen Rahasia Tayang di Bioskop

Sinopsis Film The Spy Who Dumped Me

Film The Spy Who Dumped Me menceritakan Audrey (Mila Kunis) dan Morgan (Kate McKinnon), dua sahabat berusia 30 tahun di Los Angeles, Amerika.

Keduanya, tiba-tiba didorong ke dalam konspirasi internasional ketika mantan pacar Audrey muncul di apartemen mereka dengan tim pembunuh mematikan.

Ya, pacar Audrey ternyata merupakan mata-mata.

Dalam situasi terkejut, keduanya langsung beraksi dalam pelarian ke seluruh Eropa dari para pembunuh.

Mereka juga menyusun rencana untuk menyelamatkan dunia.

Baca juga: Film Titanic Versi Remastered Akan Tayang 10 Februari 2023, Tampilkan Kualitas 3D 4K

Trailer Film The Spy Who Dumped Me

Daftar Pemain Film The Spy Who Dumped Me

Justin Theroux sebagai Drew