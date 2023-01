Sinopsis The Last of Us Episode 3: Joel dan Ellie Temui Bill dan Frank, Tayang Malam Ini di HBO

Ellie (Bella Ramsey) dalam cuplikan The Last of Us episode 3. Berikut ini sinopsisnya.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis The Last of Us episode 3 yang akan tayang di HBO pada Minggu (29/1/2023) pukul 21.00 WIB.

Pada episode sebelumnya, Tess (Anna Torv) dan Joel (Pedro Pascal) menjalankan misinya mengantar Ellie (Bella Ramsey) ke markas Fireflies di tembok barat.

Dalam perjalanannya, mereka menghadapi beberapa zombi hingga melukai tangan Ellie dan pundak Tess.

Ketika hendak mencari jalan pintas melalui museum, mereka menemukan semua anggota Fireflies yang ada di persembunyian itu telah meninggal.

Tess mengakui dirinya tak bisa melanjutkan perjalanan karena ia terinfeksi zombi, dikutip dari Screenrant.

Ia meminta Joel tetap membawa Ellie ke barat.

Ketika gerombolan zombi berlari menuju museum, Tess berniat membakar gedung itu beserta dirinya.

Tess memaksa Joel untuk melarikan diri bersama Ellie saat ia mengorbankan dirinya sendiri.

Joel dan Ellie berhasil keluar dari gedung dan melihat museum itu meledak.

The Last of Us episode 3 akan melanjutkan misi Joel membawa Ellie ke markas Fireflies di barat.

Sebelumnya, Tess meminta Joel untuk menemui Bill dan Frank, dikutip dari Forbes.

Bill dan Frank kemungkinan adalah dua tokoh yang dapat membantu Joel melanjutkan misi.

Bill dan Frank dalam cuplikan The Last of Us episode 3 (YouTube HBO Max)

Dalam preview episode 3, memperlihatkan Bill yang berada di sebuah garasi.

Ketika ada alarm yang berbunyi karena mendeteksi manusia, Bill bersiap untuk menembak siapa pun yang berkeliaran di propertinya.