Avatar: The Way of Water Tembus 4 Film Terlaris di Dunia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Avatar: The Way of Water kokoh berada di urutan keempat film terlaris di dunia sepanjang sejarah.

Dilansir dari Variety, Senin (30/1/2023), film arahan sutradara James Cameron ini meraih pendapatan global sebesar USD 2,117 miliar atau sekitar Rp 31,17 triliun.

Pencapaian tersebut menggeser film Star Wars: The Force Awakens di posisi keempat film terlaris sepanjang sejarah.

Film Star Wars: The Force Awakens sendiri sebelumnya meraup USD 2,071 miliar.

Urutan pertama film terlaris sepanjang sejarah masih dipegang oleh Avatar (2009).

Kemudian diurutan kedua ada Avengers: Endgame (2019), dan ketiga yakni Titanic (1997).

Dengan begitu tiga film arahan James Cameron berada di empat besar, yakni Avatar, Titanic, dan Avatar: The Way of Water.

Avatar: The Way of Water juga masih memiliki peluang untuk menempati posisi tiga jika berhasil melanjutkan tren positif di bioskop.

Potensi itu masih terbuka mengingat hingga pekan ini relatif tidak ada film yang mampu menyaingi Avatar: The Way of Water di bioskop.

Untuk diketahui, The Way of Water adalah sekuel Avatar yang tayang pada Desember 2022 atau sekitar 13 tahun dari film pertamanya.