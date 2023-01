Avatar: The Way of Water Tembus Film Terlaris Ke-5 Sepanjang Sejarah, Raup Rp 26,4 Triliun

Sinopsis Avatar: The Way of Water

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Film Avatar: The Way of Water berhasil tembus lima besar film terlaris sepanjang masa.

Dilansir dari Variety, Selasa (10/1/2023), Avatar: The Way of Water secara global meraup keuntungan 1,7 miliar dollar AS atau setara Rp 26,4 triliun.

Untuk diketahui, Avatar: The Way of Water merupakan sekuel dari film Avatar yang dirilis pada 2009.

Di box office internasional, film Avatar: The Way of Water menduduki peringkat ke-5 setelah Avatar, Avengers: Endgame, Titanic, dan Avengers: Infinity War.

Berdasarkan penjualan tiketnya, Avatar: The Way of Water juga menjadi film dengan penghasilan kotor tertinggi yang dirilis pada 2022.

Film arahan sutradara James Cameron ini juga menjadi film terlaris kedua setelah pandemi Covid-19 melanda, yang pertama ada Spider-Man: No Way Home yang rilis pada 2021.

Karena baru rilis akhir 2022, tentunya pencapaian Avatar: The Way of Water berpeluang melampaui pendapatan 2 miliar dollar AS di seluruh dunia.

Ini merupakan kabar baik bagi Disney yang memegang hak atas Avatar setelah mengakuisisi 20th Century Fox pada 2019.

Dalam pembuatan film Avatar: The Way of Water, pihak Disney diketahui menghabiskan setidaknya 350 juta dollar AS atau sekitar Rp 5,5 triliun.

Dan lebih dari 100 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,6 triliun untuk memasarkannya.

Rencananya, James Cameron juga akan membuat Avatar 3 dan 4 dalam waktu dekat ini.

Ia juga akan membuat serial untuk setiap karakternya sehingga setiap tahunnya Avatar selalu tayang.