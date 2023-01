Lirik dan Terjemahan Lagu All Night - The Vamps: Cause I Feel Like I’m Always Dreaming

Lirik dan Terjemahan Lagu All Night - The Vamps: All night, No Sleep, Cause I feel like I’m always dreaming

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu All Night yang dipopulerkan oleh band asal Inggris, The Vamps.

Lagu All Night dibawakan The Vamps dengan berkolaborasi dengan seorang disjoki (DJ), Matoma.

Lagu bergenre pop ini rilis pada 14 Juli 2017 dalam album Night & Day.

Diunggah 6 tahun lalu, video klip lagu ini sudah ditonton lebih dari 75 juta kali di kanal YouTube The Vamps, Senin (30/1/2023).

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu All Night yang dinyanyikan oleh band The Vamps.

Lirik dan Terjemahan Lagu All Night - The Vamps

I been up all night, no sleep Cause I feel like I’m always dreaming

Aku terjaga sepanjang malam, tidak tidur Karena aku merasa seperti aku selalu bermimpi

All night, no sleep

Sepanjang malam, tidak tidur

Cause I feel like I’m always dreaming

Karena aku merasa seperti aku selalu bermimpi

Cause I feel like I’m always dreaming

Karena aku merasa seperti aku selalu bermimpi



Sometimes I tend to lose myself when I’m out here on my own

Kadang-kadang saya cenderung kehilangan diri ketika saya di sini sendirian

I never seem to get it right, but I guess that’s how it goes

Sepertinya saya tidak pernah bisa melakukannya dengan benar, tetapi saya rasa begitulah kelanjutannya

Ever since you came around, can’t nobody hold me down

Sejak kau datang, tidak ada yang bisa menahanku

You showed me how to find myself when I needed it the most

Anda menunjukkan kepada saya bagaimana menemukan diri saya ketika saya sangat membutuhkannya



I been up all night, no sleep

Saya terjaga sepanjang malam, tidak tidur