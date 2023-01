Pemeran Wednesday di The Addams Family, Lisa Loring Meninggal Dunia pada Usia 64 Tahun

Lisa Loring saat berperan sebagai Wednesday Addams di serial The Addams Family (1964). Lisa Loring meninggal dunia di usia 64 tahun karena stroke, pada Sabtu (28/1/2023). Kabar duka tersebut dibenarkan oleh putrinya, Vanessa Foumberg.

TRIBUNNEWS.COM - Pemeran Wednesday Addams di The Addams Family yang tayang pada tahun 1964 hingga 1966, Lisa Loring meninggal dunia pada Sabtu (28/1/2023).

Kabar duka tersebut dibenarkan oleh putrinya, Vanessa Foumberg, variety.com mengabarkan.

Lisa Loring meninggal dunia di usia 64 tahun karena stroke.

"Dia pergi dengan damai dengan kedua putrinya memegang tangannya," kata Foumberg.

Laurie Jacobson membagikan kabar duka tersebut di Facebook dan menuliskan bahwa Lisa Loring "selalu ada di hati kami sebagai Wednesday Addams".

"Sangat menyesal mendengar kematian sahabatku Lisa Loring. Kami sangat dekat dan sering bekerja sama. Aku tahu dia sangat lemah. Saya menemaninya beberapa minggu yang lalu," tulis Butch Patrick, Pemeran Eddie Munster di 'The Munsters'.

Peran Loring sebagai Wednesday Addams kembali menjadi pembahasan berkat serial Netflix "Wednesday".

Pada serial tersebut, Jenna Ortega menginterpretasi ulang tarian The Drew yang merupakan salah satu adegan Lisa Loring saat berperan sebagai Wednesday Addams.

Karakter Wednesday Addams adalah orang yang manis tetapi muram, dan memiliki kecenderungan untuk mengumpulkan hewan peliharaan yang menyeramkan.

Termasuk laba-laba hitam bernama Homer dan kadal bernama Lucifer, serta bermain dengan boneka tanpa kepala.

Loring lahir di Kepulauan Marshall dari orang tua yang pernah bertugas di Angkatan Laut.

Ia tinggal di Hawaii sebelum datang ke Los Angeles bersama ibunya.

Dia mulai menjadi model pada usia 3 tahun dan kemudian berperan dalam sebuah episode 'Dr. Kildare'.

Setelah dari 'The Addams Family', Loring bergabung dengan sitkom Phyllis Diller 'The Pruitts of Southampton'.