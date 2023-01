Chord Gitar Lagu Jalan Pulang - Yura Yunita: Teruslah Jalan, Terus Berjalan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Jalan Pulang yang dipopulerkan oleh Yura Yunita.

Lagu Jalan Pulang ditulis oleh Yura Yunita, Donne Maula, dan Marchella FP.

Video lirik lagu ini telah diunggah di kanal YouTube Yura Yunita pada 19 Januari 2023.

Jalan Pulang - Yura Yunita

[Intro] : C..F Fm

C F

jalan yang jauh jangan lupa pulang..

Dm Fm C Csus4-C

pesan-pesan yang selalu saja terngiang..

C F

ku terbang jauh kepak tak berbilang..

Dm G C Csus4-C

lewati awan dan angkasa tak berbayang..

Dm Em

cari.. mencari.. untuk.. mengisi..

Dm G

lengkung hampa yang ingin terobati..

Reff :

F Em

teruslah jalan.. terus berjalan..

Dm G C

kaki mungilku yang terus menahan beban..

F Em Am

teruslah jalan.. terus berjalan..

Dm G C Csus4

sebentar lagi ku akan sampai tujuan..

C (A)

jalan yang jauh jangan lupa (pulang..)

Musik : A..-C# D Fm

F#m E Dm G..

Reff :

F Em

teruslah jalan.. terus berjalan..

Dm G Am

kaki mungilku yang terus menahan beban..

Gm C

oooo.. oooo..

F Em Am

teruslah jalan.. terus berjalan..

Dm G C Csus4-C

sebentar lagi ku akan sampai tujuan..

F Em

lama ku nanti.. damai di diri..

Dm G Am

rindukan terang rindukan cinta sejati..

Dm Em Am

hoo getar di hati.. bertemu lagi..

Dm G Csus4

rumahku pulang ternyata ada disini..

[Outro] : C Csus4 C Csus4 C

