Kondisi Melaney Ricardo Pasca-Operasi Pengangkatan Rahim: Hari Ketiga Udah Bisa Make Up

TRIBUNNEWS.COM - Presenter Melaney Ricardo menceritakan kondisinya setelah menjalani operasi pengangkatan rahim pada Jumat (27/1/2023) lalu.

Tiga hari pasca-operasi, Melaney Ricardo mengaku sudah bisa melakukan aktivitas normal salah satunya berdandan.

Melaney Ricardo pun membagikan ceritanya setelah menjalani operasi melalui vlognya.

Lantaran banyak yang bertanya terkait kondisinya dan ia mengaku belum bisa memberikan pernyataan beberapa waktu lalu.

"Jadi hari ini adalah hari ketiga setelah operasi yang aku lakukan hari Jumat pagi dan aku ingin cerita banyak hal sebenarnya melalui vlog aku ini," katanya dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Senin (30/1/2023).

Melaney Ricardo mengatakan berada dalam ruang operasi sekitar tiga jam dan dibius total saat operasi berlangsung.

"Kalau nggak salah hampir tiga jam, dua jam operasinya, mungkin satu jam observasi," ucapnya.

"Gue tidak merasakan apa pun juga, karena ya gue di bius total," imbuhnya.

Melaney mengaku sempat menggigil lantaran kedinginan selama berada di ruang operasi.

"Tapi setelah itu menggigil pastinya, karena kan bius total dan itu ruang operasi kan dingin banget," ujarnya.

Istri dari Tyson James Lynch itu mengaku kondisinya membaik meski sempat mual dan muntah.

"Terus sempat ada momen-momennya mual, muntah, mual dan muntah. Tapi after that, very much okay," tutur Melaney.

Ia juga mengungkapkan sering tertidur usai menjalani operasi karena masih merasakan efek dari obat bius.

"Cuma mungkin belum stabil banget, gue cuma tidur, tidur, dan tidur karena masih berasa sih apa namanya obat biusnya," ungkapnya.