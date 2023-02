Film BTS: Yet to Come in Cinema Tayang di Bioskop CGV Hari Ini, Harga Tiket Bervariasi

Postcard BTS: Yet to Come in Cinema - Harga tiket bervariasi sesuai dengan kota dan format tayangan.

TRIBUNNEWS.COM - Film dokumenter BTS: Yet to Come tayang di bioskop CGV Indonesia mulai hari ini, 1 Februari 2023.

BTS: Yet to Come rilis dalam format 2D dan 4DX yang dilengkapi 5 teknologi canggih untuk menampilkan efek yang nyata.

Harga tiket BTS: Yet to Come bervariasi, sesuai dengan lokasi atau Kota dan format tayangan 2D atau 4DX.

BTS: Yet To Come in Cinema menampilkan dokumenter selama konser bertajuk BTS Yet to Come di Busan, Korea Selatan, pada Oktober 2022.

Dalam film dokumenter BTS: Yet to Come, akan menampilkan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook saat menyanyikan lagu-lagu hits BTS.

Di antaranya, “Dynamite”, “Butter”, dan “IDOL”, serta penampilan konser pertama “Run BTS” dari album Proof, dikutip dari laman CGV.

Harga Tiket BTS: Yet to Come in Cinema

1. Kota Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Bali:

- Rp 250.000 (Regular 2D)

- Rp 280.000 (4DX/ScreenX)

2. Kota Lainnya:

- Rp 200.000 (Regular 2D)

- Rp 250.000 (4DX/ScreenX)

Tiket ini bisa dibeli di aplikasi CGV, website CGV, dan online ticketing partner CGV lainnya.