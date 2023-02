Trending di Twitter, Jihyo TWICE Genap Berusia 26 Tahun, Bagikan Video Keseruan Liburan di Thailand

Foto Jihyo TWICE - Nama Jihyo TWICE menjadi trending topic di Twitter karena berulang tahun ke-26 pada Selasa, 1 Februari 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Penggawa grup idol TWICE, Park Jihyo kini genap berusia 26 tahun pada Selasa, 1 Februari 2023.

Nama Jihyo pun menempati trending topic di Twitter yang penuh dengan ucapan selamat ulang tahun dari penggemarnya.

Jihyo sempat mendapatkan beberapa cibiran terkait postur tubuhnya dan kisah asmaranya bersama Kang Daniel.

Kini Jihyo justru tampil bersinar bersama delapan member lainnya.

Karya girl band dari agensi JYP Entertainment seringkali viral di media sosial.

TWICE kini tengah naik daun meskipun persaingan industri musik di Korea Selatan berlangsung sengit dengan generasi-generasi baru yang bermunculan.

Namun, siapa sangka bahwa Jihyo sempat berniat untuk keluar dari grup.

Baca juga: Perjalanan Karier TWICE Selama 7 Tahun, Jihyo Ungkap Jatuh Bangun saat Member Capai Kemenangan

Jihyo mengaku ingin berhenti saat ia masih berjuang meraih impian sebagai idol.

Hal itu, karena dia telah menjalani proses trainee yang lama.

Bahkan, butuh 10 tahun trainee untuk Jihyo debut bersama Sixteen

Kemudian, kariernya meroket bersama TWICE.

Melansir Trends24.in, nama Jihyo telah ditulis sebanyak 192 ribu cuitan.

Banyak dari cuitan itu, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jihyo.

Jihyo sendiri mengunggah foto dirinya yang tampak estetik dengan mengumumkan konten vlog terbarunya.

Vlog tersebut, diunggah di kanal YouTube milik TWICE pada Senin (31/1/2023) malam.

Tampak Jihyo sangat menikmati liburannya di Thailand.

Ia mencoba berbagai kuliner dan tempat wisata yang menarik di Negri Gajah Putih tersebut.

"Uploaded a little Thai Vlog to celebrate my birthday. It's so funny," tulis @_zyozyo, Selasa (1/2/2023).

Profil Jihyo

Dikutip dari TribunnewsWiki, Jihyo memiliki nama asli Park Ji-Soo merupakan leader dari girlgroup TWICE asal Korea Selatan.

Pada usia 16 tahun, Jihyo mengubah namanya secara resmi menjadi Park Jihyo.

Pada 5 Agustus 2019, Dispatch mengabarkan bahwa Jihyo dan Kang Daniel sedang menjalin hubungan asmara dan agensi keduanya telah mengkonfirmasi berita tersebut.

Jihyo menjalani masa trainee selama 10 tahun dan awalnya akan didebutkan dalam grup 6MIX bersama anggota TWICE lainnya seperti Nayeon, Sana dan Jungyeon.

Jihyo melakukan debutnya bersama TWICE pada 20 Oktober 2015 dengan merilis album mini pertama bertajuk ‘The Story Begins’ dengan track utama ‘Like OOH-AHH’.

Bersama dengan Nayeon, Chaeyoung dan Tzuyu, Jihyo menjadi pengisi soundtrack pada 'Two Yoo Project Sugar Man' di tahun 2015.

Pada 2016, Jihyo pernah tampil dalam video musik dari park Jin Young yang berjudul ‘Fire’.

Selain itu, Jihyo juga tampil dalam video musik girlgrup JYP Entertainment lainnya, missA dalam lagu 'Only You'.

(Tribunnews.com/Isti Prasetya, TribunnewsWiki.com/Ami Heppy)