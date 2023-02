Ricky Komo Salut Indra Bekti Masih Bisa Melucu setelah Alami Pecah Pembuluh Darah

TRIBUNNEWS.COM - Selebriti sekaligus adik ipar Indra Bekti, Ricky Komo salut pada kakak iparnya itu lantaran masih bisa bercanda di kala sakit.

Diketahui Indra Bekti dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat pada Rabu (28/12/2023) saat ditemukan tidak sadarkan diri akibat mengalami pecah pembuluh darah.

Hampir satu bulan dirawat, Indra Bekti baru diperbolehkan pulang dari rumah sakit pada Sabtu (21/1/2023).

Selama dirawat di rumah sakit, Ricky Komo mengungkapkan Indra Bekti memiliki keinginan yang besar untuk membahagiakan orang di sekitarnya.

Karena itu Ricky Komo meyebut Indra Bekti memiliki mental juara.

"Indra Bekti memang mentalnya juara, gue aja juga salut banget," katanya dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Kamis (2/2/2023).

"Mental dia untuk membahagiakan orang itu gede banget loh gitu," sambunya.

Pria yang akrab disapa Komo itu mengatakan Indra Bekti sering melucu di depan petugas medis saat masih dirawat di rumah sakit.

"Jadi di awal-awal dia yang di rumah sakit aja, dia udah bisa bercandain suster gitu, 'Thank you suster', gitu. 'Terima kasih, thank you so much', gitu," jelasnya.

"Dengan nada dia yang kenceng gitu loh, pasti lu ngebayangin Indra Bekti kalau ngomong kan," imbuh Komo.

Komo mengambarkan Indra Bekti sebagai sosok yang selalu berpikiran positif.

"Ya udah gitu jadi positif thinking-nya itu tinggi banget gitu loh," ungkapnya.

Hingga Komo mengaku malu dengan pikiran posistif yang ditunjukkan Indra Bekti di kala mendapatkan musibah.

"Dan bikin kita, gue aja yang pribadi yang sehat walafiat gini kayak malu gitu loh," ujarnya.