Sinopsis Film The Last Days on Mars, Tayang Malam ini di Bioskop Trans TV pukul 21.45 WIB

The Last Days on Mars (2013)

Berikut ini sinopsis film The Last Days on Mars

Film The Last Days on Mars pertama kai dirilis pada 6 Desember 2013, dan memiliki durasi tayang selama 1 jam 38 menit.

Tayang perdana dalam sesi Directors' Fortnight di Festival Film Cannes 2013, film The Last Days on Mars bergenre horor fiksi ilmiah.

Film The Last Days on Mars disutradarai oleh Ruairi Robinson dan naskahnya ditulis oleh Clive Dawson berdasarkan cerita 'The Animators' karya dari Sydney J Bounds.

Dibintangi oleh Liev Schreiber, Elias Koteas, Romola Garai, Olivia Williams, film The Last Days on Mars menceritakan tentang sekelompok astronot yang menyerah pada kekuatan misterius.

Sinopsis film The Last Days on Mars

Melansir laman imdb, seorang kru Tantalus Base, Marko Petrovec (Goran kostic) yakin bahwa membuat penemuan bersejarah dalam hari terakhir misinya ke Mars.

Saat itu Petrovic menemukan sampel yang menunjukkan adanya kehidupan di Mars.

Temuan tersebut yakni fosil kehidupan bakteri.

Hal itu pun tidak diungkapkan oleh Petrovic dan melakukan ekspedisi tidak sah serta tidak mematuhi aturan yang ada.

Ketika Petrovuc terus mengali tanah secara rutin, hal itu berubah menjadi bencana ketika tanah berpori runtuh dan dia masuk ke dalam hingga hampir mati.

Mengetahui hal tersebut, Kapten Charles Brunel (Elias Koteas) dan rekannya Lauren Dalby (Yusra Warsama) berencana akan menjelajahi celah itu untuk mengambil tubuh Petrovic.

Lantas, bagaimana kelanjutan film tersebut?

