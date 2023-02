Ardhito Pramono Sudah Mulai Kenalkan Musik Era 1950an ke Anaknya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keinginan Ardhito Pramono untuk menjadikan anaknya sebagai musisi sudah mulai ditanamkan sejak dini.

Ardhito mulai mengenalkan beberapa musik yang disebutnya sebagai musik bagus kepada buah hatinya itu.

Salah satunya adalah musik dari era 1950an yang mulai sering ia perdengarkan ke anaknya, Asmara.

"Iya udah gue jejelin musik bagus sejak dini," ujar Ardhito Pramono saat ditemui di SCBD Jakarta Selatan, Kamis (2/2/2023).

"Gue beliin lagu-lagu tahun 50an, soundtracknya Charlie Brown," beber Ardhito.

Ia mengaku menyontoh pola asuh salah satu personil band White Shoes & The Couples Company yang memberikan musik bagus ke buah hatinya.

Ardhito percaya bahwa musik yang bagus bisa memberikan stimulasi yang bagus juga untuk otak anak-anak.

"Biar dia lebih luas aja, gue belajar dari personil White Shoes & The Couples Company," katanya.

"Anaknya dari kecil dijejelin lagu oke dan itu menstimulate something in her mind yang oke," jelas Ardhito.

Namun Ardhito tak bisa memaksakan keinginannya untuk menjadikan Asmara sebagai seorang musisi.

Ia akan tetap menyutujui jika kelak buah hatinya ingin seperti Jeanneta Sanfadelia yang merupakan seorang model foto.