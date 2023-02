Kunci Gitar Lagu Dia - Rocket Rockers: Tak Pernah Ada Jalan Keluar

Band Rocket Rockers tampil enerjik serta menghibur ketika beraksi di acara Music on Shelter Transjakarta (MoST) di Halte Transjakarta CSW, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (30/7/2022). Dalam artikel terdapat chord gitar dan lirik lagu Dia dari Rocket Rockers.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Dia yang dipopulerkan oleh band Rocket Rockers.

Lagu Dia merupakan single di album Rocket Rockers yang berjudul Tons Of Friends tahun 2011.

Official music video lagu Dia telah diunggah di kanal YouTube Rocket Rockers pada 19 Juli 2019.

Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Dia-Rocket Rockers:

Intro: C F Am G C

F

Tak pernah ada jalan keluar

Am

Disaat kita berbeda pendapat

G C

Jalan buntu ku temui

F

Dan kini dia pun pergi menghilang

Am

Disaat aku akan mencoba

G

Untuk lebih saling mengerti

Em

Tak kan ada yang lainnya

F

Tak kan mungkin tergantikan

Em G

Tak kan ada yang sepertinya

C

Dia t'lah berubah

F

Tak seperti dulu menemaniku

Am G

Dan tak ada lagi senyumnya

C F Am G C

F

Tak pernah ada jalan keluar

Am

Disaat kita akan mencoba

G

Untuk lebih saling mengerti

Em

Tak kan ada yang lainnya

F

Tak kan mungkin tergantikan

Em G

Tak kan ada yang sepertinya

C

Dan dia t'lah berubah

F

Tak seperti dulu menemaniku

Am G

Dan tak ada lagi senyumnya

C

Dia t'lah berubah

F

Tak seperti dulu menemaniku

Am G

Dan tak ada lagi candanya

Am C F Am Bm-C

Am C F G

Em

Tak kan ada yang lainnya

F

Tak kan mungkin tergantikan

Em G

Tak kan ada yang sepertinya

C

Dan dia t'lah berubah

F

Tak seperti dulu menemaniku

Am G

Dan tak ada lagi senyumnya

C

Dia t'lah berubah

F

Tak seperti dulu menemaniku

Am G

Dan tak ada lagi candanya

C F Am G 2x Bm-C G