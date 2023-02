Lirik dan Terjemahan Lagu 23 - Kyle Hume: Everybody's Falling in Love Except for Me

Musik Video 23 (Everybody's Falling in Love Except for Me) - Kyle Hume. Berikut lirik lagu 23 (Everybody's Falling in Love Except for Me) yang dipopulerkan oleh Kyle Hume, lengkap dengan terjemahannya.

Tangkapan Layar yYouTube Musik Video 23 (Everybody's Falling in Love Except for Me) - Kyle Hume

Berikut lirik lagu 23 (Everybody's Falling in Love Except for Me) yang dipopulerkan oleh Kyle Hume, lengkap dengan terjemahannya.

Lagu 23 (Everybody's Falling in Love Except for Me) telah dirilis Kyle Hume pada 4 September 2021 di kanal YouTube-nya.

Berikut Lirik Lagu 23 (Everybody's Falling in Love Except for Me) yang Dipopulerkan oleh Kyle Hume:

Seems like everybody's falling in love except for me

Maybe I

Maybe I'll find love when I'm 23

They say "boy just make up your mind

You're wasting your time waiting

For someone who will set you free

Well I'm sorry but I disagree

And all the stars in TV shows

Act like it's so wrong to be alone

But why's it so hard for them to see that

I'm good by myself

But that don't mean that I don't

Want that someone else

To finally fall in love with

Cuz I'm not lonely

But I'll take my one and only

If she finds me then I won't say no

I guess nobody finds the wrong way to do it right

Maybe I

Maybe I'll find love in another life

Because I'd rather wait a million days

Than settle for a lie

That fake love is a waste of time

If fairy tales are overrated

I don't mean to come off jaded

But why can't you see I'm doing fine

Cause I'm good by myself

But that don't mean that I don't

Want that someone else

To finally fall in love with

Cuz I'm not lonely

But I'll take my one and only

If she finds me then I won't say no

I won't say no

Terjemahan Lagyu 23 (Everybody's Falling in Love Except for Me) yang Dinyanyikan oleh Kyle Hume:

Sepertinya semua orang jatuh cinta kecuali aku

Mungkin aku

Mungkin aku akan menemukan cinta saat aku berumur 23 tahun

Mereka mengatakan "anak laki-laki hanya mengambil keputusan

Kamu membuang-buang waktu menunggu

Untuk seseorang yang akan membebaskanmu

Yah aku minta maaf tapi aku tidak setuju

Dan semua bintang di acara TV

Bertingkah seolah sendirian itu salah

Tapi mengapa begitu sulit bagi mereka untuk melihat itu

Aku baik-baik saja sendiri

Tapi itu tidak berarti bahwa saya tidak

Ingin itu orang lain

Untuk akhirnya jatuh cinta

Karena aku tidak kesepian

Tapi aku akan mengambil satu-satunya

Jika dia menemukanku maka aku tidak akan mengatakan tidak

Ku kira tidak ada yang menemukan cara yang salah untuk melakukannya dengan benar

Mungkin aku

Mungkin aku akan menemukan cinta di kehidupan lain

Karena aku lebih suka menunggu satu juta hari

Daripada puas dengan kebohongan

Cinta palsu itu hanya membuang-buang waktu

Ketika dongeng terlalu dibesar-besarkan

Saya tidak bermaksud untuk datang dari letih

Tapi kenapa kau tidak bisa melihat aku baik-baik saja

Karena aku baik-baik saja sendiri

Tapi aku akan mengambil satu-satunya

Jika dia menemukanku maka aku tidak akan mengatakan tidak

Aku tidak akan mengatakan tidak

